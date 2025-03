La liquidazione della Stanadyne. Nessuna certezza sull’acquirente

Il tempo stringe per i lavoratori della Stanadyne: a distanza di 92 giorni dall’inizio della vertenza dell’azienda di Castenedolo, malgrado gli sforzi compiuti dalle lavoratrici e dai lavoratori, impegnati nel presidio permanente e negli scioperi articolati, non c’è ancora certezza all’orizzonte. Il 30 gennaio, in audizione in Regione Lombardia, il liquidatore aveva comunicato quattro interessamenti di carattere industriale, anche a valle del mandato esplorativo conferito a Confindustria. Al tavolo tecnico del 17 febbraio erano state date rassicurazioni, perché due fra i quattro interessamenti avevano avuto riscontri positivi. Entro il 17 marzo, giorno del nuovo incontro in Regione, dovrebbe essere individuato l’acquirente, che permetterebbe di salvare l’azienda destinata alla chiusura. "Ma ad oggi purtroppo dobbiamo rilevare una inspiegabile lentezza nel concludere il percorso condiviso – spiega la Fiom Cgil – e l’assoluta mancanza di risposte concrete sul futuro dei lavoratori".

Per questo il 7 marzo alle 15 si terrà di nuovo un’assemblea pubblica nel piazzale di via Matteotti, con l’obiettivo di sollecitare il liquidatore, che sarebbe ora in ferie, a portare avanti la vendita dell’azienda.

Federica Pacella