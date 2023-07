La furia dell’acqua Trascinato nel Serio e soccorso in ipotermia Allagamenti e disagi

Forti raffiche di vento, pioggia torrenziale. Anche la grandine. Mattinata caratterizzata da temporali di forte intensità che hanno colpito a macchia di leopardo soprattutto in provincia di Bergamo, in particolare in Valle Seriana. E proprio a causa del maltempo, un senzatetto, un senegalese di 44 anni, è stato salvato dopo essere finito nel fiume Serio, all’altezza di Alzano Lombardo. I soccorsi sono scattati poco dopo le 9. La superstrada della Valle Seriana, la sp 35, è rimasta chiusa per circa un’ora, mentre vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale si sono messi al lavoro per recuperare l’uomo finito in acqua dopo aver camminato lungo l’argine del fiume ed essere stato sorpreso dal fiume ingrossato per la pioggia caduta a partire da mercoledì notte e proseguita ieri mattina. L’uomo, che ha rischiato di essere trascinato via dalla furia dell’acqua, ha riportato un principio di ipotermia, ma sta bene. È stato portato in ospedale per accertamenti. In Valle Seriana, proprio per la pioggia, si sono verificati allagamenti, in particolare all’altezza dei sottopassi. Tra le 7 e le 8 di ieri mattina è caduta parecchia acqua, soprattutto a Cene sud, Nembro, Alzano Lombardo e Gazzaniga. Disagi anche per gli abitanti di Albino. I violenti temporali si sono fatti sentire e gli operatori del comune, accompagnati dalla Protezione civile locale Gevs e dalla Polizia comunale sono prontamente intervenuti. A complicare la situazione è stato il riempimento dei tombini in alcune zone del comune seriano, in particolare nella zona di Perola, in via Cerete, via Trento e a Ponte Lujo. Allagamenti sono stati segnalati anche sulle rampe di accesso alla galleria Montenegrone. Problemi anche a Pradalunga, con le strade invase dall’acqua. Intervento dei soccorritori anche nel territorio del comune di Cene, precisamente sul monte Bue. Anche in questo caso sono stati segnalati allagamenti dovuti al riempimento delle caditoie. Infine, è stato ritrovato ed è in buone condizioni l’86enne di Sotto il Monte disperso da mercoledì pomeriggio. Era uscito di casa per una escursione e la segnalazione del mancato rientro ha fatto scattare le operazioni di ricerca. Francesco Donadoni