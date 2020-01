Serle (Brescia), 31 gennaio 2020 - Nuovo rinvio ieri in tribunale dell’udienza preliminare per la scomparsa di Iushra Gazi, l’adolescente autistica svanita sui monti di Serle il 19 luglio 2018 durante una gita organizzata dalla Fobap-Anffas. Una vicenda per la quale è imputata di omicidio colposo l’operatrice della Fopab-Anffas, che quella mattina aveva visto la ragazzina correre a perdifiato e poi infilarsi nei boschi impenetrabili di Cariadeghe, dai quali non è più uscita. Il caso è molto probabile non sfoci in un processo perché all’orizzonte si profila una definizione con un patteggiamento.

Al momento è infatti in corso una trattativa di risarcimento economico tra l’assicurazione della Fondazione bresciana assistenza psicodisabili e la famiglia della undicenne bengalese. Per i pm Antonio Bassolino e Donato Greco Iushra è morta, inghiottita da una delle cavità carsiche dell’altipiano, e del dramma ne deve rispondere la quarantenne educatrice, che aveva "l’obbligo giuridico di garantire la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica della minore a lei affidata", e non avrebbe "approntato un adeguato controllo, anche personale, della ragazzina, lasciandola libera di muoversi pur sapendo che la stessa, a causa della patologia da cui era affetta, avesse l’abitudine di allontanarsi e nascondersi dagli operatori".

La difesa, rappresentata dagli avvocati Piergiorgio Vittorini e Lorenzo Valtorta, sta formalizzando gli ultimi passaggi della trattativa con il legale della famiglia della vittima, Annalisa Zordan. Il ristoro interesserebbe i coniugi Gazi con i tre figli e le nonne materne. La famiglia è tornata in Italia dopo un paio di mesi in Bangladesh – ieri era presente il papà di Iushra, MdLiton Gazi – per recuperare alcuni documenti. Il gup Luca Tringali ha riconvocato le parti il 26 marzo.