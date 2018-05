Iseo, 7 maggio 2018 - Presto, per Iseo, potrebbe profilarsi un futuro legato al termalismo, come si auspica da quando una fonte di acqua calda è stata localizzata sotto al territorio del comune del Sebino. Il dato è emerso durante la riunione dei soci di “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo s.p.a.”, proprietaria del lido e del campeggio Sassabanek, nonché del terreno dove tempo fa è stata localizzato un giacimento di acqua della temperatura di circa 38 gradi a 800 metri di profondità e di circa 48-49 gradi a 1.200 metri. Dopo una serie di lungaggini amministrative, è stato comunicato che lo scavo del primo pozzo sarà effettuato ad ottobre, subito dopo la chiusura del lido.

A novembre sarà chiaro se l’acqua è idonea alla realizzazione di un impianto termale. Il 21 maggio la Regione Lombardia darà il via al progetto e ai finanziamenti necessario alla prima tranche dei lavori. "Finalmente abbiamo delle certezze, salvo colpi di scena – ha spiegato l’amministratore delegato della società Flavio Gnecchi – stavamo attendendo risposte dalla regione Lombardia, poiché Sassabanek non è un ente solamente pubblico. Per questo non poteva esserci erogato direttamente il finanziamento, che andrà al nostro maggiore azionista, ovvero il Comune di Iseo, previa firma di accordo di programma con la società Cogeme, che effettuerà lo scavo. In seguito vi sarà un altro accordo, ovvero quello del soggetto in questione con la società Sviluppo turistico Lago d’Iseo, proprietaria dell’area dove è stata localizzata l’area".

Il Comune di Iseo si è detto favorevole al progetto. "Il termalismo potrebbe rappresentare la volta per il turismo locale, non solo di Sassabanek – ha dichiarato il sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti – sappiamo che l’acqua c’è ed è calda. Ora ci resta da capire quanta è e quali sono le sue proprietà".