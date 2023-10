Iseo, i pini marittimi sul lungolago sono stati abbattuti: è polemica

Iseo, 17 ottobre 2023 – Polemiche a non finire a Iseo per la decisione repentina della Giunta di tagliare alcuni pini sul lungolago in corso di rifacimento.

In prima linea vi è Legambiente, che stamani ha rilasciato dichiarazioni durissime. “Giunta l'oscurità, al riparo dallo sguardo dei cittadini, con un blitz degno del KGB, sono bastati pochi minuti per abbattere 7 pini domestici di 70 anni del lungolago di Iseo – dice Dario Balotta del Circolo di Legambiente del Basso Sebino Luciano Pajola- Continua la perdita dell'habitat e della biodiversità, della bellezza del paesaggio e della memoria storica della cittadina. Con questo spirito distruttivo e negazionista dei cambiamenti climatici gli amministratori d'Iseo affrontano il tema del futuro dell'ambiente e dell'emergenza climatica. Un capitolo nero per la storia della capitale sebina”.

Molti altri lamentano la decisione. Critiche anche da parte della minoranza di Progetto Iseo che hanno dichiarato: “Alla fine l'han fatto. Di notte. Tagliati i pini sul porto di Iseo. Tutti gli iseani "ringraziano" e ricorderanno. Vergogna”. In queste ore l’andare e venire sul lungolago non si ferma. Gli iseani vogliono vedere. E non mancano i pareri negativi.

A qualcuno, invece, l’idea di sostituire le piante è gradito. Molti criticano l’orario scelto, anche se l’Amministrazione ha dato le sue ragioni.