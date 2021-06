Iseo - Tragico incidente, nella notte, nel territorio Comunale di Iseo, nel tunnel che collega l’uscita della 510 Sebina con la zona dello stadio Comunale del paese.

I fatti sono accaduti attorno a mezzanotte, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Le persone ferite sono sei, di cui due decedute: un giovane di 29 anni e una ragazza di 27. Sarebbero della zona. Gli altri quattro feriti, ricoverati agli Spedali Civili di Brescia e all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo sono in condizioni gravi. Sul posto la centrale della Soreu Alpina di Bergamo ha mandato dieci mezzi di soccorso tra cui sette ambulanze, due automediche e l’elisoccorso da Como.

C’erano anche la polizia stradale, a cui sono stati affidati i rilievi e i carabinieri. È stato necessario pure l’intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile aiutare le due vittime, decedute pochissimo dopo lo scontro della vettura su cui si trovavano con un furgone che viaggiava dalla parte opposta. Il tunnel è rimasto chiuso per diverse ore per consentire i soccorsi