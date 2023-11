Irregolarità nei ristoranti. Sequestrati 200 chili di prodotti alimentari

Sequestrati 200 chili di prodotti, tra cui pesce, carni di maiale, di pollame e bovino, oltre a paste e ravioli privi di tracciabilità. Il Dipartimento veterinario di Ats Bergamo e il personale della Capitaneria di Porto di Venezia hanno effettuato controlli in vari esercizi. I sequestri sono avvenuti da un grossista di prodotti ittici e, per il caso più grave, nel locale. Per quanto riguarda l’esercizio all’ingrosso sono stati sottoposti a sequestro 180 chili di prodotti per il mancato rispetto di alcune indicazioni di etichettatura. Erano state conservati in maniera corretta e d’accordo con l’esercente saranno devoluti a enti benefici della Bergamasca. Altri 1.500 chili di prodotti congelati, invece, sono stati sottoposti a fermo. Nel caso del ristorante si sono invece riscontrate carenze igienico sanitarie e relative alla tracciabilità degli alimenti.