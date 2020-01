BRescia, 5 gennaio 2020 - «Sì, guidavo io l’auto. E’ vero, lo stavo cercando perché volevo chiarire la situazione, ma non intendevo ucciderlo". E’ questa in estrema sintesi la versione resa da Renat Hadzovic, 28enne rom accusato di avere investito e ucciso venerdì alle 19 in via Maggia il cognato Omar Ghirardini, 35 anni, italiano di etnìa sinti, per vendicarsi di un ferimento. Davanti al pm, Barbara Benzi, che nella notte lo ha interrogato al comando della polizia Locale alla presenza del nucleo di polizia giudiziaria, il giovane serbo ha ammesso l’investimento.

Ma ha ritrattato la volontarietà del gesto, che aveva invece dichiarato a caldo, in assenza di avvocati, quando carabinieri e agenti lo avevano raggiunto al campo rom di via Borgosatollo. Hadzovic è stato posto in stato di fermo per omicidio volontario.

Stando a quanto ricostruito finora l’incidente è l’epilogo di una faida familiare tra gruppi etnici contrapposti scatenata da un motivo banale, ossia il mancato invito a una festa. Padre di quattro figli, di cui uno in arrivo perché la moglie è incinta, pluripregiudicato per furti, Ghirardini venerdì era rincasato – vive con la consorte rom in un alloggio Aler a san Polo – e non aveva trovato nessuno. La donna era al campo di via Borgosatollo con i parenti a festeggiare un compleanno, al quale pare che tutti fossero stati invitati tranne lui. Ne è nato un forte litigio con i tre cognati e al culmine della lite l’escluso ha estratto un coltello e li ha feriti tutti. Uno a una mano – l’investitore -, uno a una gamba e il terzo all’addome (è infatti stato ricoverato in ospedale).

Il 35enne poi si è incamminato verso casa, inoltrandosi nel buio. A quel punto Renat Hadzovic, piccoli precedenti penali, si è messo al volante della sua Bmw X6 e ha cercato il cognato, a suo dire per chiarirsi. In realtà stando all’accusa per una resa dei conti. Testimoni sentiti da Locale e carabinieri hanno raccontato di aver notato il Suv che in prossimità del pedone avrebbe sterzato a destra senza accennare ad alcuna frenata, anzi. L’auto lo ha colpito come un birillo, lo ha scaraventato senza pietà nel fossato a lato della carreggiata, quindi ha proseguito la marcia. Ghirardini non ha avuto scampo: è morto sul colpo. Durante l’impatto la Bmw ha lasciato sull’asfalto parte della targa. A missione compiuta è poi tornata al campo rom. Dove a stretto giro sono arrivati gli investigatori. Carabinieri e agenti infatti hanno subito collegato quello che a prima vista sembrava l’investimento da parte di un pirata della strada all’aggressione che si era consumata mezz’ora prima. E hanno risolto il caso.

Nel frattempo nei campi, sia appunto quello di via Borgosatollo sia quello in via Orzinuovi, luogo di residenza dei familiari della vittima, serpeggia una forte preoccupazione. Il timore è che alla faida segua altro sangue, che vi siano altre vendette.

Proprio per garantire tranquillità e prevenire disordini i campi in questione in queste ore sono sorvegliati speciali dalle forze dell’ordine, che hanno potenziato i controlli durante tutte le ore. Il prefetto Attilio Visconti ha convocato il 7 gennaio un comitato per l’ordine a la sicurezza pubblica ad hoc. E’ stato invece fissato lunedì mattina a Canton Mombello l’interrogatorio di convalida.