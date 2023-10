Investe una donna e scappa. Era ubriaco, denunciato

Al volante dell’auto ubriaco aveva investito una donna. È stato rintracciato e denunciato dai carabinieri grazie alla collaborazione dei cittadini. I militari della Compagnia di Treviglio sono intervenuti a Cologno al Serio, via Circonvallazione, su richiesta di un cittadino che riferiva di aver assistito a un investimento di una sessantenne del paese. La donna, non grave, era stata ricoverata in codice verde (15 giorni di prognosi). Il testimone ha raccontato di avere notato un’auto con a bordo una persona, che viaggiava zigzagando, e aveva investito alle spalle la donna che camminava a bordo strada. L’uomo alla guida della vettura invece di fermarsi e prestare soccorso si era dato alla fuga. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri, informato dell’accaduto, ha diramato le ricerche del veicolo inviando sul posto altre pattuglie. Così, in poco tempo, i militari sono riusciti a rintracciare, grazie anche alla segnalazione di un altro testimone, l’auto abbandonata su un lato della carreggiata, non molto distante dal luogo dell’investimento. Il veicolo era danneggiato perché era anche finito contro un muro. Il conducente era stato visto uscire dall’abitacolo e andarsene barcollando. I carabinieri lo hanno identificato: si tratta di un 55enne di Cologno al Serio. Nel frattempo, mentre i carabinieri andavamo a casa sua, lui, con un amico, era tornato per recuperare l’auto. E lì è stato fermato e identificato.