Brescia, 8 gennaio 2020 - Nessun pericolo di vendetta o ritorsione dopo il delitto di via della Maggia: si va verso l’allentamento del presidio di controllo attorno al campi rom di via Borgosatollo. Lo scenario è emerso dalla riunione del Tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dopo il delitto del 35enne sinti Omar Ghirardini travolto in auto dal cognato, il 28enne rom Renat Hadzovic.

"Non avvertiamo il pericolo di ritorsioni, vendette o rivendicazioni pesanti, tanto che stiamo valutando di alleggerire il dispositivo di sicurezza - attorno al campo rom di via Borgosatollo - ha sottolineato il prefetto Attilio Visconti - lo manterremo ma in modo più leggero rispetto a quello messo in atto dopo le vicende dei giorni scorsi". L’omicidio si è consumato nella serata del 3 gennaio. Ghirardini, non trovando la moglie nell’appartamento di San Polo, l’aveva cercata ed era venuto a sapere che si trovava nel campo nomadi per festeggiare il compleanno della nipotina. In preda all’ira, l’aveva raggiunta e, dopo una violenta discussione, aveva affrontato anche i tre fratelli della donna, ferendoli con il coltello prima di fuggire a piedi verso casa. L’escalation di violenza è culminata poi con il tragico finale dopo che Renat ha inseguito l’uomo con l’auto investendolo in via della Maggia. Il 28enne è stato arrestato, con l’accusa di omicidio volontario. Il gip di Brescia ha convalidato il fermo e mantenuto la custodia cautelare in carcere per il rischio di reiterazione del reato e per il pericolo di fuga, visto il clima che si è creato nel campo nomadi tra nuclei di etnia diversa dopo il delitto. Proprio il timore che potessero esserci degli strascichi aveva portato ad attivare misure di prevenzione che ora potrebbero essere ridotte. "Nei prossimi giorni sarà sentita anche la famiglia Razovich -prosegue il Prefetto – che attualmente non è più al campo rom, per capire quali siano le loro intenzioni, se vogliano tornare a Brescia. In tal caso – sottolinea Visconti – ci organizzeremo sui servizi. Nei prossimi giorni cercheremo di capire un po’ meglio l’evoluzione".

Nel frattempo, invece, si registra un intoppo nella risoluzione di un altro caso di famiglia nomade, quella dei sinti italiani residenti a Roncadelle, stazionanti nel così detto ‘ramo P’, una strada chiusa vicino alla Brebemi, in condizioni però precarie, senza acqua né luce né servizi igienici. Nei mesi scorsi erano stati al centro di scontri con le famiglie vicine. Sembrava che la vicenda si fosse conclusa con l’individuazione della cava Gaffurini di Roncadelle per creare un’area attrezzata. "Tuttavia ci sono stati problemi – sottolinea Visconti – legati al fatto che la cava è sottoposta a concordato preventivo, per cui in questo momento la soluzione non è praticabile". La famiglia si trova ora con roulotte e camper nella vecchia piazza d’Armi, al confine con il villaggio Violino di Brescia, soluzione che doveva essere temporanea fino alla sistemazione dell’area attrezzata. Nel giro di un paio di mesi ritornerà nel ‘ramo P’, dove la Prefettura ha chiesto al sindaco Damiano Spada di portare acqua e luce. Nel frattempo si riaprirà il tavolo istituito su questo specifico caso, che vedrà la partecipazione anche del magistrato competente affinché dia il consenso ad usare qualche decina di metri quadri della cava per realizzare l’area attrezzata. "Contiamo di chiudere la vicenda in pochi mesi", ha assicurato Visconti.