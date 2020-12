Sulzano (Brescia), 6 dicembre 2020 - La Provinciale 510 Sebina è stata chiusa all’altezza del territorio comunale di Sulzano, sul lago d’Iseo a causa di uno spettacolare incidente avvenuto tra due automobili, scontratesi per motivi ancora al vaglio della polizia stradale. L’allarme è scattato attorno alle 15.20, quando le due auto sono entrate in collisione. A bordo c’erano una donna di 28 anni e un uomo di 40. La Centrale Soreu di Bergamo ha inviato sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica. I pompieri hanno lavorato a lungo per togliere uno dei due occupanti delle vetture, rimasto incastrato nell’abitacolo. Secondo le prime informazioni raccolte le sue condizioni sarebbero gravi. Il traffico è stato deviato sulla ex 510.

