Salò (Brescia), 4 maggio 2020 - Tragedia sfiorata a Salò, nella zona collinare della città, dove un centauro di 59 anni ha all’improvviso perso il controllo della sua moto da cross ed è caduto da un dirupo. Facendo un volo di ben quindici metri di dislivello. I fatti sono accaduti ieri mattina attorno alle dieci in via Serniga, per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine.

L’uomo, che risiede in zona, ha riportato un trauma toracico e addominale. Ma non ha mai fortunatamente perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi sul posto da parte dell’equipaggio dell’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Gavardo in codice giallo. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono recati i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso Alpino, gli operatori del 118 e la polizia stradale, a cui è spettato eseguire i rilievi del caso.

Incidente domestico ieri mattina a Cadrezzate, in provincia di Varese. Vittima un uomo di 49 anni, finito a terra dopo un volo di tre metri. Una caduta che poteva avere conseguenze ben più gravi. Sul posto i soccorsi dell’Areu: da Como si è levato in volo anche l’elisoccorso per l’intervento. Il quarantanovenne è stato ricoverato all’ospedale di Varese, non in pericolo di vita. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 9,30 quando alla centrale dei soccorsi è arrivata la richiesta dell’intervento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era impegnato in operazioni di pulizia a un lucernario, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo.