Brescia, 16 novembre 2020 - Tragedia in Valle d'Aosta: un pilota di parapendio di 25 anni è morto dopo essere precipitato nella zona a monte di Estoul (val d' Ayas), a circa 2.600 metri di quota. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano. La vittima, Andrea Facchetti, lavorava in un'azienda casearia di Brusson ma era residente in Lombardia, a Urago d'Oglio, nel Bresciano.

L'allarme è scattato con la segnalazione del mancato rientro dell'uomo, che non si è presentato sul posto di lavoro. "L'incidente - fa sapere il Soccorso alpino - potrebbe essere avvenuto sabato scorso". La Guardia di Finanza di Cervinia sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica. La salma è stata portata a Champoluc e le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza di Cervinia.