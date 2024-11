Incidente Brescia oggi, bimba di 2 anni e un’anziana investite da auto: la piccola è gravissima Tragico impatto alle 16 in viale Caduti del Lavoro. La piccola è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio, e ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso e mandata con codice rosso al Pediatrico Civili di Brescia