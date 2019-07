Gottolengo (Brescia) 12 luglio 2019 - Drammatico incidente stradale nella serata di venerdì 12 luglio 2019 in territorio di Gottolengo. Un motociclista trantasettenne di Leno ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Desenzano intervenuta per i rilievi il centauro procedeva in direzione di Isorella quando intorno alle 21.15 per ragioni in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote. Ha tagliato una rotonda, ha urtato il guardarail infine è piombato nel campo attiguo alla carreggiata. Inutile Il volo dell'eliambulanza. Il motociclista è morto sul posto.

