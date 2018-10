Ghedi (Brescia), 24 ottobre 2018 - Incidente mortale attorno all’una della notte scorsa a Ghedi, in Bassa bresciana. Le vittime sono due. I fatti sono accaduti lungo la strada che conduce verso Montichiari: la Provinciale 668.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti la persona che era alla guida della vettura protagonista dell’incidente ha effettuato un sorpasso, perdendo poi il controllo del veicolo, che è finito in un canale che corre parallelo alla strada. Entrambi gli occupanti sono rimasti incastrati e sono morti pochi secondi dopo l'incidente. Sul posto hanno operato i soccorritori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Resta da satbilire il motivo per cui il conducente della vettura non sia riuscito a rientrare sulla corsia di marcia dopo il sorpasso.



© Riproduzione riservata