Iseo, 27 marzo 2018 - Ancora un incidente in galleria nel territorio di Iseo. E questa volta lo schianto ha causato una vittima di appena 19 anni, le cui generalitá non son al momento note. I fatti sono accaduti attorno alle sei di questa mattina nel tunnel che congiunge la strada Provinciale 510 Sebina alla Strada Provinciale IX, che dal Iseo porta verso Clusane e la Franciacorta.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura della polizia stradale di Iseo, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto c' erano, oltre agli agenti della stradale, i carabinieri e i vigili del del fuoco. Il traffico è andato inntilt. Si sono create lunghe code in uscita e all' ingresso della galleria, a quell' ora particolarmente frequentata.