Incidente a Esine: due giovanissimi in moto escono di strada in via Leopardi. Finiscono gravi in ospedale

Esine (Brescia) – Una giovane coppia nella notte tra venerdì e sabato si è ferita gravemente a causa di un incidente in motocicletta. I due erano in sella alla Husqvarna di lui quando sono usciti di strada in via Leopardi, nella zona dove si trova il bivio per Sacca di Esine. Non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo. A chiamare il 112 è stato un automobilista di passaggio. Tutti e due i giovani, lei di 17 anni, lui di 22, sono stati sbalzati dal veicolo, riportando ferite gravi. Sono stati entrambi portati in ospedale in eliambulanza: ai Civili e alla Poliambulanza. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Breno.