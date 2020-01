Bovegno (Brescia), 15 gennaio 2019 - Un terribile incendio ha completamente distrutto un'azienda agrituristica di proprietà di una giovane coppia di Ludizzo di Bovegno. La figlia della coppia di agricoltori ha subito una lieve intossicazione da monossido di carbonio. È stata portata in ospedale. Non è grave. Il rogo si è scatenato nella serata di martedì 14 gennaio ed è continuato per tutta la notte nonostante la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco di Gardone Valtrompia, Brescia e dei distaccamenti volontari del territorio. I pompieri hanno lavorato in modo estenuante per salvare l’azienda “Cosa tiene accese le stelle”.

Purtroppo i danni sono ingentissimi e attualmente l’edificio è stato dichiarato inagibile. L’incendio parrebbe essersi originato dalla canna fumaria.