Il ritrovo nel cortile bloccato dalla polizia

Si riunivano nel cortile interno di un bar di via Venegoni per consumare droghe: almeno fino a venerdì sera, quando la polizia è intervenuta nel quartiere Oltrestazione dopo settimane di controlli, ponendo così fine ai ritrovi. I clienti del locale utilizzavano il cortile esterno per bivaccare e fare uso di cocaina e hashish, sfruttando le siepi del cortile e i bagni per consumare e poi disfarsi di quanto assunto. Venerdì gli equipaggi dell’investigativa e dell’ufficio controllo del territorio, coordinati dal dirigente del Commissariato, Ilenia Romano, e coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia e dalle Unità cinofile della Questura di Milano, sono passati all’azione e, arrivati sul posto, hanno proceduto al sequestro a carico di ignoti di circa 15 grammi di hashish e al sequestro di modiche quantità di hashish a carico di un tunisino, poi sanzionato per uso personale di droga. Nel bagno di pertinenza del locale sono stati rinvenuti una mannaia lunga 32,5 centimetri e involucri di cocaina consumati e disciolti. Sette avventori sono stati accompagnati in commissariato per accertamenti: sei, nel corso della notte, sono stati affidati all’Ufficio immigrazione e indagati per reati attinenti all’irregolarità sul territorio. I controlli in città hanno riguardato 121 persone e 4 locali. P.G.