Il lavoro dopo la laurea L’Ateneo svetta

Prima per occupabilità tra gli atenei medi: l’Università degli Studi di Brescia si riconferma prima in Italia nella classifica del Censis. La statale svetta tra gli atenei da 10.000 a 20.000 iscritti con un punteggio di 108 nell’edizione 2023-2024 della classifica italiana, per il numero di laureati che trova rapidamente impiego dopo il corso di studi. Anche l’ultimo rapporto AlmaLaurea aveva accertato la crescita della percentuale di laureati triennali che trova lavoro ad un anno dalla laurea: 89,1% nel 2023 contro l’81,7% nel 2022 (la media regionale è dell’81,4%). Sale anche tasso di occupazione dei laureati magistrali a cinque anni dalla laurea: dal 91,9% del 2022 al 94,9% del 2023 (la media regionale è del 91,9%). "Così come il Rapporto AlmaLaurea, anche il Censis continua a premiare il nostro Ateneo – dichiara il Rettore Francesco Castelli –. Il primo posto nella classifica degli atenei medi testimonia la qualità della nostra offerta didattica: studiare all’Università degli Studi di Brescia continua ad aprire le porte al mondo del lavoro". Tra le 16 università statali analizzate, l’Università degli Studi di Brescia si mantiene stabile alla settima posizione nella graduatoria degli atenei medi con un punteggio complessivo di 87,5 punti, ottenuto effettuando la media dei cinque indicatori presi in considerazione: borse, comunicazione, internazionalizzazione, servizi e strutture. Un traguardo importante riguarda il campo della comunicazione e servizi digitali: l’Università degli Studi di Brescia si classifica quinta su sedici atenei presi in esame con 98 punti (+5 rispetto all’edizione 20222023).