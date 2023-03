Il giudizio degli americani Cinque i lombardi in vetta tra i migliori dieci nosocomi

di Daniele De Salvo

Ospedali della Lombardia al top in Italia e anche nel mondo. Però non tutti. Cinque dei migliori dieci ospedali italiani sono lombardi. A stilare la classifica i giornalisti di Newsweek, rivista a stelle e strisce, che hanno esaminato il livello delle cure fornite, la qualità delle ricerche e la capacità di attrazione di professionisti sanitari di oltre 2.300 strutture in 28 Paesi del mondo. Incrociando i diversi parametri, secondo i colleghi degli States l’ospedale numero uno in Italia è il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Subito dopo il nosocomio della capitale, c’è il Niguarda di Milano che è comunque il primo ospedale pubblico italiano e che è stato inserito anche nella top 250 della classifica internazionale.

"Grazie alle numerose eccellenze, alle tecnologie di ultimo livello, all’attività di ricerca e all’impegno dei 5mila professionisti il nostro ospedale sale fino al gradino 60 della graduatoria “Best hospital 2023“", commenta il direttore generale di Niguarda, Marco Bosio. Sul terzo gradino del podio tricolore, un altro ospedale milanese: è il San Raffaele, del Gruppo San Donato, una struttura privata quindi, sebbene accreditata. In quinta piazza c’è l’Humanitas di Rozzano, a sua volta istituto clinico privato, mentre in sesta posizione si colloca il Policlinico San Matteo di Pavia. Nono in graduatoria il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, altro ospedale pubblico. Dodicesimo posto per gli Spedali Civili di Brescia; sedicesimo per il San Raffaele Turro, altra succursale del Gruppo San Donato; ventiduesimo il San Gerardo di Monza; appena dietro, in 23esima piazza, il Circolo e Fondazione Macchi di Varese; in 28esima il Luigi Sacco e in 34esima il Maggiore di nuovo a Milano. La clinica Maugeri di Pavia è 36esima in classifica; l’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco solo 42esimo, con uno score del 75,3%; il Policlinico San Donato di San Donato Milanese è 50esimo: il Mater Salutis di Legnano 51esimo; la Poliambulanza di Brescia 57esima; il Caravaggio di Treviglio 64esimo; l’ospedale di Circolo di Busto Arsizio 77esimo; il Maggiore di Lodi 79esimo; l’ospedale di Cremona 82esimo. Ancora più indietro il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a Como col 105esimo posto nazionale, il San Paolo di Milano 107esimo e l’ospedale della Città di Sesto San Giovanni 113esimo.

Chiude la classifica degli ospedali della Lombardia in maglia nera regionale il Bolognini di Bergamo, quartultimo in Italia, al 124esimo posto su 127 con un voto di 70100. L’ospedale di Sondrio invece non è stato nemmeno preso in considerazione.