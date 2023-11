"Il 90% degli studenti ha gravi lacune"

Gravi lacune in geografia per il 90% degli studenti. Lo ha rilevato un’indagine fatta dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, presieduta da Riccardo Morri, che ha presentato un apposito report al ministero dell’Istruzione, evidenziando le preoccupazioni che la materia possa essere ulteriormente marginalizzata con le proposte di riforma degli istituti Tecnici e Professionali. "Oggi quasi non ci si vergogna di non conoscere la geografia – sottolinea Molinari -. Le ragioni sono varie. Il nostro Paese, pur con la sua ricchezza di paesaggi e di elementi patrimoniali, è tradizionalmente poco attento alla dimensione territoriale. Lo si vede, ad esempio, dagli abusi edilizi e dal consumo di suolo: in generale nel mondo mediterraneo prevale il modello fai da te più che una attenta pianificazione territoriale". Questa disattenzione si riflette anche nei programmi scolastici.