Gussago, aveva una raffineria illegale di canapa in garage: denunciato un 50enne

Gussago (Brescia), 4 luglio 2023 - Aveva allestito nel garage di casa un laboratorio clandestino per raffinare foglie di canapa per estrarne olii a base di cannabidiolo, un prodotto con proprietà terapeutiche che poi vendeva sottobanco, in Rete, come medicinale. Protagonista, un cinquantenne di Gussago.

I carabinieri del Nas gli hanno trovato nel box vicino all'abitazione oltre sessanta chili di infiorescenze nascoste in sacchi per la spazzatura, pronte per essere trattate. Ma anche litri di prodotto già raffinato sotto forma di olio, alcol etilico, boccette di vetro e flaconi da riempire e poi vendere. Stando agli accertamenti degli investigatori, che avrebbero appurato anche un viavai di pacchi, l'uomo aveva impiantato una florida attività di commercio online, del tutto illegale. Gli ordini fioccavano da tutta Italia, da parte di persone affette anche da patologie molto severe. È stato proprio un famigliare di uno di questi pazienti ad avere segnalato il commercio e ad aver dato avvio all'indagine. L'uomo è stato denunciato per illecita produzione e vendita di farmaci e per esercizio abusivo della professione farmaceutica e medica.