Greggi come pompieri Pascoli concessi gratis

Pecore e capre come pompieri, per domare gli incendi in montagna. A Lecco, un ampio appezzamento di terreno comunale sul Monte Magnodeno, è stato messo a disposizione dei pastori per realizzare allevamenti in alpeggio. Le bestie al pascolo lo ripuliranno da erba secca, sterpi e rovi e impediranno così che, in caso di roghi, le fiamme si propaghino rapidamente. Si tratta di lotti assegnati in passato ad allevatori, che non li hanno mai più utilizzati, lasciandoli incolti e alla mercé della furia di eventuali incendi. A chiedere la concessione dei terreni ai lecchesi tramite il sindaco Mauro Gattinoni e gli altri assessori, sono stati il presidente Carlo Greppi e gli amministratori della Cm del Lario Orientale e Valle San Martino con il segretario e direttore Werther Pozzi Maggi. "Il Comune di Lecco è proprietario di un vasto appezzamento sul Magnodeno – spiega l’assessore al Patrimonio di Lecco Maria Sacchi -. Alcune superfici sono abbandonate. L’area è molto problematica per gli incendi. Il pascolamento ovicaprino ha dimostrato da tempo la sua efficacia, come ad esempio ai Piani d’Erna". Proprio per prevenire gli incendi dalla Cm hanno chiesto di autorizzare sulle zone abbandonate più sensibili e a rischio il pascolo di pecore e capre che brucheranno l’erba ed elimineranno potenziale combustibile vegetale. I terreni verranno assegnati a pastori e allevatori, che provvederanno a proprie spese ad allestire l’alpeggio, installando reti elettrificate per custodire gli animali e impianti di approvvigionamento idrico per dissetare le greggi, che all’occorrente servirà per domare eventuali falò fuori controllo.

Daniele De Salvo