Brescia, 27 settembre 2019 - Proposta di matrimonio in tv a "Vieni da me" per la modella bresciana Giada Pezzaioli. La 25enne, che ha di recente partecipato a Miss Italia (arrivando quarta), è legata da nove anni a Giovanni Conversano, ex calciatore (tra i protagonisti di "Campioni") e tronista. Nella puntata andata in onda oggi la giovane modella e conduttrice tv originaria di Montichiari è stata sorpresa dalla clamorosa dichiarazione d'amore del compagno, che le ha fatto la fatidica domanda "Vuoi sposarmi'?", dopo averle consegnato un mazzo di rose rosse. Sorpresa ed emozionata la giovane ha cercato di smorzare la tensione scherzando: "Mi hai fatta aspettare nove anni e vuoi una risposta adesso?". La giovane si è trasferita a Lecce proprio per amore di Conversano e da lui ha avuto anche un bambino. Una storia d'amore coronata dalla proposta di matrimonio, avvenuta oggi nel corso del programma di Caterina Balivo.

