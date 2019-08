Brescia, 17 agosto 2019 - Nascondevano in auto gioielli per un valore di circa 10mila euro: padre e figlio sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri di Breno, nel Bresciano.

I due uomini rispettivamente di 47 e 20 anni sono stati fermati a Forno Allione per un controllo e i militari, vedendoli nervosi, hanno perquisito la vettura e trovato il bottino, che i ladri avevano trafugato da alcune case dell'alta valle, approfittando dell'assenza dei proprietari. All'interno del pannello dello sportello anteriore lato passeggero, i carabinieri hanno recuperato una quarantina di monili in oro, tra collane, bracciali, orecchini e anelli, per un valore di circa diecimila euro, oltre a diversi attrezzi da scasso, pinze e grossi cacciaviti. Nella stessa intercapedine della portiera sono stati trovati 500 euro in contanti ed altre banconote straniere. I due sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri attendono ora che le vittime dei furti presentino denuncia per procedere poi al riconoscimento degli oggetti preziosi sequestrati e alla loro restituzione.