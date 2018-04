Brescia, 22 aprile 2018 - Ghiacciai sull’orlo dell’estinzione: entro fine secolo, quello dell’Adamello potrebbe essere ridotto ad un lembo. Uno scenario che deve far riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, quello delineato da Claudio Smiraglia, professore dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra, intervenuto nel convegno dedicato ai cambiamenti climatici, alla Cittadella della Cultura di Capo di Ponte. «Una parte importante del glacialismo italiano – spiega Smiraglia – si trova nel gruppo dell’Adamello, che, in Lombardia, si estende per 21,6 kmq. Qui c’è anche il maggiore ghiacciaio italiano, quello dell’Adamello-Mandrone, che presenta caratteristiche veramente uniche e che ricorda i grandi ghiacciai della Scandinavia».

Un patrimonio naturale che sta regredendo sempre più rapidamente. «Durante la sua massima espansione, attorno al 1860 – continua Smiraglia – ricopriva più di 30 km quadrati; negli anni ‘20 sono diventati 25, negli anni ‘60 siamo scesi a 18. Nel 2007 erano 17, dieci anni dopo siamo a 14. Le lingue radiali, come quella del Mandrone si sono ritirate di centinaia di metri, altre sono estinte». Anche gli altri ghiacciai del complesso dell’Adamello seguono lo stesso andamento. Il Pisagna, sopra Ponte di Legno, che ha dato origine a laghi che ricordano il paesaggio dell’Alaska, nelle ultime estati non è mai riuscito a raggiungere gli specchi d’acqua. «Molto particolare anche il ghiacciaio nero del Venerocolo, coperto da rocce cadute dall’Adamello, che hanno ridotto l’azione del sole. Tuttavia,anche questo non si salverà dalla morsa del calore». A poco servirà la neve caduta quest’anno, se il termometro a luglio e agosto sarà da bollino rosso. «Se le temperature continueranno a scaldarsi, si può pensare che fra qualche decennio, a fine secolo, il ghiacciaio dell’Adamello non ci sarà più».

Quanto ha inciso l’uomo su questo scenario? «Dopo essere stati al caldo per circa 10mila anni, dovremmo avviarci verso una fase fredda. Tuttavia, stiamo influenzando questa evoluzione, modificando l’atmosfera dal punto di vista chimico e fisico e quindi molto probabilmente stiamo rallentando, se non annullando, la prossima fase fredda. Il ghiacciaio è il sintomo ed il simbolo di questo nostro rapporto un po’ malato con l’ambiente naturale: non possiamo più andare avanti così, dobbiamo tenere conto che le risorse naturali non sono infinite».