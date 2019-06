Brescia, 11 giugno 2019 - Un nigeriano residente a Brescia è stato denunciato dalla polizia postale che lo ritiene responsabile di frode informatica e uso eccessivo del sistema informatico. Il nigeriano è stato trovato con 22 carte di credito e sette dispositivi necessari ad effettuare l’autenticazione di transazioni e operazioni finanziarie di vario tipo.

L’uomo usava la tecnica del "man in the middle»" alterando la comunicazione tra due interlocutori, come un venditore e un cliente. Così quest'ultimo, anziché inviare soldi al primo, li inviava al nigeriano