Brescia, 1 settembre 2019 - Sul lago d’Iseo stanno per arrivare le Frecce Tricolori. La formazione di caccia dell’aeronautica militare, difatti, sorvolerà il Sebino soffermandosi su Lovere, Pisogne e Costa Volpino in occasione del Memorial Stoppani , previsto per il prossimo fine settimana.

Gli appassionati, però, potranno pregustare la presenza dei top gun già domani. Si potranno difatti ammirare le prove del sorvolo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Alle 14 due velivoli Mb339 delle Frecce Tricolori comandati dal capo formazione e da un gregario arriveranno da ovest sopra i Colli di San Fermo per poi fare una picchiata sull’alto Sebino ed effettuare un looping davanti al lungolago di Lovere. In seguito i velivoli saliranno quindi verso Monte Campione per poi ritornare sul lago per eseguire una virata Schneider in saluto al comandante Stoppani. La prova sarà coordinata da terra via radio dal solista delle Frecce Tricolori con altro personale di terra. Il centro display delle prove sarà sul lungolago Lovere. Quest’anno il memorial Stoppani coinvolgerà non solo Lovere ma pure Costa Volpino e Pisogne, dove sono previsti diversi eventi collaterali e da cui si potrà seguire il passaggio della pattuglia acrobatica.