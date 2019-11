Marone (Brescia), 28 novembre 2019 - Il maltempo continua a far danni. E' probabilmente collegata all'abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi la frana che si è staccata oggi su Monte Marone, sulla sponda bresciana del lago d'Iseo. La frana ha provocato l'isolamento di una frazione del comune di Marone. Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai vigili del fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuerà un sopralluogo per capire se la via è in sicurezza.

