Milano, 30 ottobre 2020 - "La danza, la musica e il teatro sono beni essenziali come il cibo, sono educazione al bello ed espressione dell'essere". Questo concetto è stato ribadito questa mattina anche a Brescia, in Piazza Paolo, con un flash mob realizzato dai ballerini e dalle ballerine delle scuole di danza della città . La performance, con tutti i partecipanti vestiti di nero, è stata ripresa e divulgata da Radio Onda d'Urto.

"Non vogliamo soccombere" lo slogan della manifestazione organizzata a sostegno del mondo dello spettacolo e contro l'ultimo Dpcm. "Ci sentiamo in comunione e in sintonia - hanno detto i partecipanti - con tutte le piazze d'Italia che stanno organizzando manifestazioni per sensibilizzare sulla situazione che colpisce duramente il mondo dello spettacolo. Chiediamo: risorse certe per l'emergenza e la ripartenza, tavolo Permanente tra le parti sociali e i ministeri; ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui; stabilizzazione dei precari delle Fondazioni Lirico Sinfoniche".