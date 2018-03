Brescia, 31 marzo 2018 - "Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Nel verde fogliame splendono arance d’oro. Un vento lieve spira dal cielo azzurro. Tranquillo è il mirto, sereno l’alloro... Avrei potuto essere a Verona già questa sera, ma mi stava accanto un magnifico prodotto della natura, uno splendido spettacolo, il lago di Garda, e non volevo rinunciarvi”. Così scriveva il poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe, nel suo diario di viaggio nel settembre del 1787. Un panorama dal quale emergono colori, profumi e sensazioni. Lo stesso che i visitatori di “Fiori nella Rocca”, la mostra mercato di piante e fiori, troveranno dal 6 all’8 aprile a Lonato del Garda.

La Rocca visconteo-veneta, Monumento Nazionale dal 1912, è il simbolo di Lonato: visibile già da lontano, conserva ancora oggi un lungo perimetro merlato, di quasi 180 metri, che la colloca tra le maggiori fortificazioni di tutta la Lombardia. Dai camminamenti di ronda, è possibile ammirare l’intero bacino del lago di Garda e, nelle giornate più limpide, la visuale si estende fino agli Appennini. Edificata a partire dal X secolo, La Rocca fu da sempre considerata strategica dal punto di vista difensivo. Finite le scorribande degli Ungari, la struttura non venne abbandonata ma sempre più fortificata fino a diventare una vera e propria cittadella militare. La sua storia segue poi di pari passo le diverse vicende belliche dello stato di Milano e della Repubblica di Venezia, che proprio in queste zone si scontrano. Nel possesso della Rocca si alternano Visconti, Scaligeri e Veneziani di cui rimane traccia nell'effige del Leone di San Marco scolpito nella pietra sopra la porta d'accesso. Con l'Unità d'Italia La Rocca perde il suo interesse militare, viene abbandonata, entra in declino fino a diventare un rudere di poco valore. Nel 1920 viene però acquistata dal Senatore del Regno d’Italia Ugo da Como ed attualmemte è di proprietà della Fondazione che porta il suo nome.

Nel 1906, Ugo da Como aveva scelto di stabilirsi proprio poco distante dalla Rocca, nell'antica casa del Podestà veneto, che aveva fatto completamente restaurare dal maggiore architetto bresciano: Antonio Tagliaferri. L'intento del Senatore era quello di restituire l'antica dignità all'edificio veneto corredandolo di una serie di arredi adeguati che ne facessero una Casa-museo da abitare. La struttura venne abitata fino al 1941 da Ugo Da Como che morì proprio a Lonato e dalla moglie Maria Glisenti che morì tre anni dopo di lui.

L'identità di questa abitazione borghese si è mantenuta inalterata sino ad oggi: completamente arredata, è arricchita da un giardino interno disposto su più terrazze. Molto particolare la Biblioteca monumentale, ricca di oltre 50mila volumi databili dal XII secolo, tra cui importanti codici miniati, autografi e libri antichi illustrati. Una dimora visitabile, che rispecchia in ogni suo ambiente le caratteristiche del Senatore: uomo politico, ma soprattutto studioso e amante della storia in ogni suo aspetto. La Fondazione è un'istituzione privata ma totalmente aperta al pubblico. Il suo scopo è quello di di promuovere ed incoraggiare gli studi, soprattutto nei giovani. Inoltre si occupa di conservazione di collezioni storiche, librarie ed archivistiche. Non solo, istituisce borse di studio e di perfezionamento, svolge attività didattiche rivolte alle scuole ed organizza numerosi eventi come il cinema in giardino nei mesi estivi.

Il parco della Rocca è per metà costituito da un bosco ceduo, da piantagioni di olivi, vigne ed essenze autoctone spontanee, e per metà da pendii erbosi. È qui che si tiene la manifestazione “Fiori nella Rocca”. Giunta alla XI edizione, la rassegna è diventata negli anni una delle principali manifestazioni del settore in Italia e richiama ogni anno migliaia di appassionati. Nel primo fine settimana dopo Pasqua, saranno dunque presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare ed esposti non solo fiori e piante ma anche oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, olii ed essenze profumati. Fra gli eventi proposti non mancherà l’appuntamento con le composizioni floreali ispirate ai pittori del Quattrocento e i fiori di carta in antichi vasi da farmacia. I visitatori possono così conciliare la passione per il verde e il giardinaggio con la visita di un luogo storico, animato per l’occasione da mostre, corsi tematici e attività rivolte ai bambini, come l’Hortus Conclusus, in cui i più piccoli vengono intrattenuti con giochi, letture, animazioni e laboratori riguardanti il tema della natura.