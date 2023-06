Flero, Ferdinando Riviera ritrovato a Moncalieri: era scomparso domenica a Torino

Flero (Brescia) – È stato ritrovato a Moncalieri, a oltre 10 chilometri dal luogo dove si era perso domenica mattina. Lieto fine per la vicenda di Ferdinando Riviera, il 75enne geometra di Flero scomparso verso le 12.30 di domenica 18 giugno da piazza San carlo a Torino, dove aveva partecipato all’adunata nazionale degli Artiglieri.

L’anziano, che soffre di amnesie momentanee, è stato rintracciato nella serata di oggi, lunedì 19 giugno, a Moncalieri. Riviera era in buone condizioni di salute, anche se in stato confusionale. I figli avevano diffuso un appello sui social e si erano poi recati a Torino per affiggere dei manifesti he ne segnalavano la scomparsa.