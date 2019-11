Brescia, 12 novembre 2019 - Il Tribunale del Riesame di Brescia si è riservato di decidere sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza presentata dall'avvocato Luca Broli, legale di Felice Maniero. L'ex boss della Mala del Brenta, arrestato il 18 ottobre con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna, rispetto a quanto annunciato non si è presentato in aula. Solo ieri aveva deciso con il suo legale di rilasciare ai giudici una dichiarazione spontanea. Questa mattina ha invece scelto, sorprendendo anche il suo legale, di non lasciare il carcere di Vighera per presentarsi in tribunale a Brescia. Il legale Luca Broli: "Per gli episodi contestati siamo davanti ad una misura sproporzionata".

