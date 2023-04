Farmacie, scatta il piano antirapine

Maggiore sicurezza e tutela per le farmacie e i clienti. Rinnovato ieri mattina il protocollo provinciale d’intesa relativo ai sistemi di videoallarme antirapina a protezione delle farmacie di Como e provincia. L’accordo è stato firmato dal prefetto di Como Andrea Polichetti (nella foto) e dal presidente di Federfarma Como, Attilio Marcantonio, ed è finalizzato a incentivare l’installazione, presso tutti gli esercizi del territorio, di impianti di videosorveglianza o di altri mezzi tecnologici che consentano l’immediata attivazione delle forze di polizia. Così da garantire un tempestivo intervento, non soltanto in caso di rapina, come prevedeva il precedente protocollo, ma anche in caso di furto o di spaccata. I sistemi di allarme sono infatti dotati di collegamento con le sale operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che potranno ricevere in diretta le immagini nel momento in cui si verifica un qualunque tipo di reato.

Questo nuovo protocollo aggiorna e potenzia la versione precedente, entrata in vigore nel 2016, in attuazione alle previsioni contenute nel "Protocollo Quadro" che era sottoscritto dal Ministero dell‘Interno, Federfarma e A.S.So.Farm. "È un concreto miglioramento delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali perpetrati in danno delle farmacie, ultimamente registrati anche sul territorio comasco – ha commentato il Prefetto Andrea Polichetti a margine della sottoscrizione –. Per questo auspico che ci siano molte adesioni, nella direzione di un’azione comune i incisiva, perché questa è la strada per attivare concretamente forme efficaci di sicurezza partecipata".

Negli ultimi mesi le farmacie, soprattutto nella zona del Canturino, sono state bersaglio di furti e spaccate notturne, da parte di giovani che in buona parte sono stati identificati.

