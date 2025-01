Tentano di entrare nella farmacia Sassi di Brescia per rubare. Tre ladri arrestati, un poliziotto in ospedale

Brescia, 27 gennaio 2025 – Ancora un tentativo di furto a Brescia e ancora una volta l’intervento delle forze dell’ordine è stato provvidenziale. Il bilancio è di tre malviventi di nazionalità tunisina arrestati e un poliziotto finito in ospedale.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Brescia, in via Lamarmora, dove una banda ha cercato di introdursi nella farmacia Sassi. Mentre cercavano di scassinare la porta, però, hanno fatto scattare l’allarme, senza accorgersene. Sul posto sono arrivati nel giro di pochissimo gli uomini della Questura, dato che la farmacia è collegata sia con via Botticelli, sia con la vigilanza privata.

I ladri, anziché arrendersi immediatamente si sono scagliati contro i poliziotti, ingaggiando con loro una violenta colluttazione. Un agente è stato ferito a un braccio. Nel frattempo i tre stranieri si sono dati alla fuga. Due sono stati fermati al Parco Gallo. Il terzo ha inforcato una bici elettrica, che poi ha scagliato contro l’auto di servizio, danneggiandola. Oggi saranno processati per direttissima.