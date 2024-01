Ex cava riqualificata, i custodi saranno i cittadini

CISERANO (Bergamo)

Se è importante recuperare e riqualificare l’area di una ex cava, nondimeno lo è la sua custodia futura, come ha deciso l’Amministrazione comunale di Ciserano, comune della Bassa bergamasca, attraverso un progetto di recupero iniziato in questi giorni e la presentazione-avvio dell’inedita iniziativa per la creazione di un ’pool’ di cittadini con il compito di custodire l’area recuperata. Mentre i lavori sono in pieno svolgimento e se ne prevede la conclusione per giugno, si è appreso che il recupero naturalistico riguarda un’area di 78mila metri quadrati a sud ovest di Ciserano, caratterizzata dalla presenza del cosiddetto ‘Lago dell’intreccio’ e dall’ex depuratore di Zingonia, un territorio ampio chiamato ‘futuro parco delle cave’.

Le opere di riqualificazione sono finanziate dalla Regione grazie a un contributo pubblico di 216mila euro; inizialmente era di 300mila euro, poi ridotto a causa della diminuzione di un ettaro di terreno per alcuni vincoli. Si tratta, ricorda il sindaco Caterina Vitali, "dell’unico progetto nella Bergamasca finanziato da Palazzo Lombardia: pertanto consideriamo vinta questa grande sfida che avevamo avviato". Per dare un’idea dell’importanza naturalistica dell’operazione basta ricordare - segnala il sindaco- che saranno più di 4mila gli alberi delle più diverse specie che saranno piantumati nell’area sud ovest del paese; si darà vita ad un bosco di circa 30mila metri quadrati insieme a una zona umida di 1.800 metri quadrati da realizzarsi mediante un apposito scavo (poi ricoperto); infine nascerà un’altra vasta area umida ‘da bacino’, di circa 20mila metri quadrati, ricavata dal ‘Lago dell’intreccio’, con cordolo vegetale e zattere galleggianti. Si tratta di un intervento di sicuro valore ambientalistico ( che sarà presentato ufficialmente a giorni).

Intanto si susseguono le assemblee pubbliche di preparazione alla costituzione di un ‘pool’ di cittadini che si prenderà cura della custodia del progetto, una volta concluse le fasi di attuazione. Questa fase sarà accompagnata dalla formazione tramite la quale i cittadini-custodi impareranno le necessarie conoscenze per un’azione di controllo e assistenza ai fini di una custodia efficace, con attenzione speciale al monitoraggio, alla manutenzione e alla divulgazione. "Non sarà un percorso breve – ammette il primo cittadino –ma abbiamo tutto il tempo per completarlo". È previsto, per i cittadini addetti, un apposito ‘tour’ all’area sistemata.

Amanzio Possenti