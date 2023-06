Ettore Campana porta i nomi dei bimbi malati sulle montagne più alte delle Alpi: 33 vette in tre mesi

Brescia – Quando sul video del cellulare hanno visto le bandierine con i loro nomi sventolare anche oltre i 4 mila metri d’altezza, è stato un po’ come se anche loro non fossero più nel letto dell’oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, bensì sulle vette d’Europa. "Portare in alto i loro sogni è stato il fuoco che mi ha consentito di affrontare ogni sfida". Lo racconta con entusiasmo Ettore Campana, 30enne bresciano, atleta protagonista di Scalo Sogni, avventura di alpinismo-bikepacking-scialpinismo legata al reparto di Oncoeamtologia pediatrica di Brescia, col supporto di Lilt, Comune e Asst Spedali Civili.

Prima della partenza, il 15 aprile, ai bambini era stato chiesto di firmare le bandierine che sarebbero state fatte sventolare ad ogni cima conquistata da Campana. Missione portata a termine per ben 33 volte: tante, infatti, sono state le cime alpine affrontate da aprile a giugno per un totale di 2.800 km tra bici e sci.

Dalle Dolomiti del Brenta al gruppo Presanella, passando per il Monte Rosa, il massiccio del Bianco, quello del Bernina all’Ortles Cevedale, ultima tappa, i nomi dei piccoli hanno viaggiato tra Italia, Francia e Svizzera, sulle gambe di Campana. "Per vincere le malattie bisogna essere scalatori – commenta Fulvio Porta, responsabile dell’Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia –. Bisogna esser preparati, avere l’attrezzatura adeguata e compagni di cordata che vanno nella stessa direzione. E si deve arrivare in cima per ridiscendere, perché la malattia è solo una fase della vita".

Messaggi che Campana ha trasmesso con la sua impresa, documentata suI social e sulla chat di WhatsApp dove l’interazione quotidiana con una quarantina tra mamme e bambini del reparto è servita a tener vivo lo spirito di gruppo e a incoraggiare. "L’attenzione comune sull’avventura – sottolinea Tony Gialdini Massardi, che ha supportato l’avventura – ha regalato momenti stimolanti per i bambini, ma ha anche fatto da collante per le loro mamme che oggi, dopo essersi conosciute in questa chat, si offrono sostegno reciproco e affetto".

L’obiettivo, del resto, era proprio questo. "Il viaggio-avventura – racconta Campana – è stato pensato per motivare i piccoli, spronarli a credere in loro stessi e a tener alto il loro umore, vedendo il proprio nome portato in alto, in luoghi dove si arriva col coraggio e la forza di superare i proprio limiti. Il viaggio sulle Alpi è un po’ la metafora di ciò che stanno affrontando: dopo una salita, c’è sempre anche una discesa, e dopo che avranno superato questa loro sfida, poche cose faranno loro paura". Ieri in reparto i piccoli hanno fatto avere a Ettore, diventato un po’ il loro eroe, alcuni disegni. "L’affetto di bambini e genitori è stata la chiave pulsante di tutto".