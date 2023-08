Emilio Gentile, chi era il 26enne precipitato e morto in Val Brembana. Lumezzane in lutto

Brescia, 15 agosto 2023 – Lutto a Lumezzane, nel Bresciano, per la morte di Emilio Gentile. Il 26enne ha perso la vita, ieri, durante un’escursione sul Pizzo del Becco, nel comune di Carona, in Valle Brembana, nella Bergamasca. Il giovane è precipitato per circa 80 metri davanti agli occhi di una sua amica.

Il cordoglio del sindaco

“Per la nostra Lumezzane è un Ferragosto davvero molto triste… quando succedono tragedie simili non ci sono parole, solo tanta sofferenza. La morte di una persona originaria della nostra comunità è sempre triste, a maggior ragione quando a lasciarci è un ragazzo così giovane e con tanta vita davanti", ha scritto il sindaco del comune valgobbino Josehf Facchini su Facebook.

Il primo cittadino ha poi voluto ricordare il lato solidale del 26enne: “Mi rincresce ancor di più aver saputo da persone a lui vicine che Emilio non solo era un medico ma anche un volontario della nostra Avis, quindi dedicava non solo il suo lavoro ma anche il suo tempo ad aiutare il prossimo esattamente come un buon lumezzanese farebbe. Una giovane vita spezzata genera irrimediabilmente un enorme è insopportabile dolore”. “A nome della nostra comunità faccio le più sentite condoglianze ai suoi familiari e ci stringiamo ai suoi cari in un abbraccio”, ha concluso Facchini.

I funerali

I funerali di Emilio Gentile saranno giovedì 17 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Lumezzane Pieve, con partenza dalla sala del commiato Benedini in via De Gasperi 14. Emilio lascia il papà, la mamma e una sorella.

L’incidente in montagna

Secondo una prima ricostruzione, il 26enne e l’amica avevano deciso di avventurarsi in un’escursione nella zona dei laghi Gemelli. La loro intenzione era quella di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi fare ritorno a Carona, da dove erano partiti. Ma durante la gita i due hanno sbagliato sentiero e si sono diretti a nord rispetto al percorso normale. Arrivati in un punto abbastanza impervio, a 1850 metri di quota, il 26enne è precipitato. Un volo di ottanta metri, le cui cause sono tutte da accertare.

L’amica – rimasta illesa – ha subito allertato i soccorsi. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei tecnici del Soccorso alpino Valle Brembana, l'elicottero dell’Areu alzato in volo da Milano, e i carabinieri della Compagnia di Zogno per i rilievi di legge.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dove era avvenuto l’incidente, al personale medico non è rimasto altro che constatare il decesso del 26enne.