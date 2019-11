Brescia, 3 novembre 2019 - Qualità dell’aria ancora sorvegliata speciale nel Bresciano, dove restano critiche le concentrazioni delle polveri più sottili. Secondo le stime di Arpa, negli ultimi giorni le Pm10 hanno registrato valori sotto il limite, mentre non si può dire lo stesso per le Pm2,5, più piccole e quindi più insidiose per la salute. Con un diametro di 2,5 µmicron, questo particolato riesce a penetrare fino ai bronchi, a differenza delle Pm10 che si fermano al tratto superiore dell’apparato respiratorio. A differenza delle Pm10, non c’è un limite di concentrazione media giornaliera delle Pm2,5, ma dal 2015 è stato posto un limite di media annua pari a 25 µg/m3, che viene preso come riferimento nelle elaborazioni giornaliere di Arpa. Tale soglia negli ultimi giorni è stata sfiorata se non addirittura superata in città, con punte di 34 µg/m³ il 29 ottobre, 27 il giorno precedente.

Per quanto riguarda le Pm10, se è vero che negli ultimi giorni le concentrazioni sono state sotto la soglia di legge, resta il fatto che Brescia ha già superato il bonus europeo di 35 giorni di esubero rispetto al limite di 50 g/m³: la centralina del Villaggio Sereno segnala già 43 giorni di superamento, mentre in provincia Rezzato è già a 63 giorni. Al Broletto manca poco a consumare il bonus, visto che la concentrazione ha già registrato 31 giorni di esuberi da inizio anno. Un problema che non riguarda solo la provincia bresciana, ma tutta l’area della pianura padana, per una combinazione di fattori, a partire dalla conformazione orografica.

In un intervento presentato pochi giorni fa al primo Congrés Qualitat de l’aire in Catalogna, Arpa Lombardia ha evidenziato che il 55% delle emissioni di Pm10 nella pianura padana dipende dalla combustione fossile domestica. Al secondo posto, con un 23%, ci sono invece i trasporti, responsabili per il 53% delle emissioni di ossidi di azoto, precursore delle polveri sottili. Proprio su questi due fronti vertono i limiti imposti da Regione Lombardia per contenere le emissioni di Pm10: la situazione è ancora lontana dall’essere ottimale.