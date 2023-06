Effetto inflazione tra i banchi Più sostegni economici alle famiglie degli studenti

di Federica Pacella

Boom di domande per poter accedere ai contributi previsti dal sostegno economico “Dote Scuola“: quasi 25mila studenti in più ne hanno beneficiato nell’anno scolastico 2022-2023 che si è da poco concluso rispetto al periodo precedente, per un totale di 146mila ragazze e ragazzi. Il numero è destinato a salire ancora in base alle ultime previsioni: il bando per l’anno scolastico 2023-2024 si è chiuso ieri, ma prima della chiusura, al Pirellone c’erano già 101.917 domande più oltre 50mila in lavorazione, per un totale di almeno 151mila fra studenti lombardi che frequentano medie e superiori (sia statali, sia partiarie) e di istituzioni formative accreditate.

"Questa misura – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – ci permette di essere concretamente vicini alle famiglie dei nostri studenti, cosa che riteniamo importante considerando il carovita". L’aumento dei prezzi registrato nell’ultimo anno ha certamente avuto la sua parte nell’incentivare le domande. Oggi l’Istat renderà noti i dati di maggio dell’inflazione, con dettaglio provinciale, che, secondo le prime stime, dovrebbe registrare una crescita rispetto ad aprile.

Il trend degli ultimi mesi è noto: ad aprile, in Lombardia la variazione rispetto all’anno precedente era dell’8%. L’aumento degli ultimi mesi è destinato a pesare anche sulla spesa scolastica 2023-2024: già ad aprile scorso, il Sindacato italiano librai di Confesercenti aveva evidenziato un incremento per i libri di testo di medie e superiori pari all’8% dei prezzi di copertina imposti dagli editori, con punte del +12% per alcuni titoli, sottolineando l’ondata di aumenti per i bilanci delle famiglie che andrebbe anche ad erodere i margini di guadagno di liberie e cartolerie. Inevitabile la rincorsa a qualunque supporto economico che possa alleviare le spese di bilanci sempre più in crisi.

Il contributo regionale per l’acquisto del materiale varia da 150 a 500 euro, da utilizzare per acquistare acquistare dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e libri di testo, da integrare con la misura dello Stato che prevede borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica (per famiglie con Isee sotto i 15.748,78 euro). Negli ultimi anni si è registrato un aumento di domande che ha portato anche ad incrementare il finanziamento delle doti. Nel 20212022 ne avevano beneficiato 125mila studenti lombardi, diventati 146 mila nel 2022 e, per il 2023, si supereranno i 150mila. La ripartizione provinciale rispecchia la numerosità della popolazione studentesca.

Nel 2022-23, Regione Lombardia ha erogato il contributo per il materiale didattico a oltre 19mila a Bergamo, 24mila a Brescia, 6mila a Como, 5.400 a Cremona, 4mila a Lecco, 3.600 a Lodi, 6.300 a Mantova, 46mila a Milano, 11mila a Monza, 7.600 a Pavia, 1.500 a Sondrio, 10.600 a Varese.