Edolo (Brescia), 23 luglio 2020 - La frazione di Mù di Edolo e Malè in Trentino piangono Walter Magnani, 26 anni, padre di tre figli, da poco trasferito in Valle Camonica dalla sua regione di origine. Magnani stava viaggiando sulla Statale 42 in direzione lago d’Iseo quando si è trovato di fronte un camion intento a svoltare.

Era a bordo della sua motocicletta quando ha perso il controllo, andando a infilarsi sotto il mezzo pesante che stava per entrare nella stazione di servizio di Sonico, all’incirca all’altezza dei centri commerciali. Magnani è morto sul colpo nella serata di mercoledì. Erano circa le 19.

In due giorni nel Bresciano si sono registrati altrettanti incidenti stradali che hanno visto i motociclisti avere la peggio. Prima di Magnani è morto un uomo della Valtrompia domiciliato a Palazzolo sull’Oglio.