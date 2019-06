Brescia, 22 giugno 2019 - Nei guai due ragazzi bresciani, in partenza con la loro auto dal porto di Livorno per la Sardegna, in quanto sorpresi con quattro "pezzetti" di hashish.

A fare la scoperta sono stati gli uomini della Guardia di finanza con l'aiuto dei cani antidroga, 'Dely', un labrador di 4 anni e "Gera", un pastore tedesco femmina di 2 anni. Lo stupefacente era contenuto all'interno di un sacchetto di patatine per un peso complessivo di oltre un etto. La droga rinvenuta a carico dei ragazzi è stata sequestrata e per i due è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per la violazione del Testo Unico in materia di stupefacenti.