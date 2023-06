Brescia, ancora arrestato per droga lo spacciatore che procurò la dose letale a Francesca Manfredi

Brescia – Non aveva mai smesso di spacciare anche dopo il suo coinvolgimento in una vicenda drammatica come quella che portò alla morte della bresciana Francesca Manfredi, stroncata a 24 anni da un’overdose nell'agosto del 2020.

H.B, 35 anni, è stato trovato di nuovo in possesso di droga, quasi un chilo di eroina e poi arrestato dalla polizia locale di Brescia. Nei guai anche la compagna che vive con lui: avrebbe venduto cocaina a un cliente italiano.

Nelle indagini del 2020, il 35enne era stato indicato come il fornitore della droga che uccise Francesca. A iniettarla fu un'altra persona condannata poi a 7 anni per omicidio preterintenzionale. L'uomo arrestato ieri venne ritenuto responsabile solo per lo spaccio ma evidentemente non aveva mai smesso di trafficare in sostanze. E' stato trovato in possesso di un ‘mattone’ di eroina da 750 grammi. In un altro appartamento poi la polizia locale di Brescia ha trovato altra eroina.