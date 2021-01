Tre bar chiusi in poche ore per inosservanza alle prescrizioni anti-Covid nel giro di poche ore e multe da 400 euro. Continuano le “bacchettate“ delle forze dell’ordine ai trasgressori del Dpcm. Ieri a due baristi di Offlaga i carabinieri hanno notificato il provvedimento di licenza sospesa per cinque giorni e la maxi-multa da 400 euro perché, anziché limitarsi a fare servizio da asporto o consegna a domicilio, come consentito, servivano caffè e aperitivi ai clienti che poi li consumavano nelle vicinanze. Sempre nella Bassa, a Gambara, un altro bar è stato chiuso per lo stesso motivo. Il titolare in questo caso addirittura faceva accedere la clientela all’interno come se nulla fosse, e in passato era già stato sanzionato. Risultato: per lui multa raddoppiata, ovvero 800 euro.

B.Ras.