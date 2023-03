Donna aggredita in città In carcere i due responsabili della “rapina di Pasqua“

di Michele Pusterla

Un fatto di cronaca che, tre anni fa, in piena pandemia, aveva suscitato notevole clamore nella più popolosa località della Bassa Valtellina, dove era avvenuta l’aggressione a scopo di rapina di una donna. Ma altrettanto rapida era stata la risposta dei militari della locale Stazione che, in tempi stretti, avevano catturato i responsabili del “colpo“. E, nelle ultime ore, i carabinieri della caserma di Morbegno hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Sondrio, nei confronti di un 44enne del posto, Genesio Rusconi, precedenti alle spalle per droga e reati contro il patrimonio, che deve scontare una pena residua di tre anni e 7 mesi di reclusione per la rapina in concorso, commessa con il complice Sonny Calvasina, nato a Bellano (Lecco) il 15 giugno 1993, residente a Morbegno, nel mese di aprile 2020. Aveva suscitato allarme sociale l’assalto in via don Gnocchi, la mattina del giorno di Pasqua del 2020, ad opera di una coppia di malviventi, col volto travisato dalla mascherina anti-Covid, i quali non avevano esitato a colpire una donna che stava andando a fare visita all’anziano padre in sella alla propria bicicletta. La accerchiano per rubarle la borsa che è nel cestello della bici, lei prova a resistere, la strattonano, facendola cadere sull’asfalto (prognosi iniziale di 15 giorni), prima di fuggire con il bottino. Le tempestive indagini dei carabinieri di Morbegno, consistite anche nella visione delle telecamere di video sorveglianza della zona, avevano permesso di identificare i responsabili, un 44enne e un 30enne entrambi residenti in Bassa Valle, i quali, nel successivo maggio 2020, furono arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sondrio, su richiesta dei magistrati titolari dell’inchiesta.

Nel pomeriggio di ieri gli uomini dell’Arma hanno quindi dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura nei confronti del 44enne, dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati del rapinatore, Giulio Speziale e Alice Piccapietra, contro la condanna. Il complice trentenne, Sonny Calvasina, invece, si trovava già in carcere a scontare la pena divenuta definitiva pure per lui.