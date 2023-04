Disordini nel carcere di Brescia: agenti aggrediti dai detenuti, due finiscono in ospedale

Ancora disordini all’interno del carcere Nerio Fischione di Brescia, come denuncia la Fp CGIL. “Il bilancio di quanto avvenuto ieri mattina – dice Calogero Lo Presti, coordinatore regionale di Fp CGIL – è di una decina di agenti penitenziari aggrediti, due finiti al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, migliaia di euro di danni alla struttura tra cancelli forzati, motori elettrici divelti, sistema di videosorveglianza e telecamere sradicate, una cella incendiata, sezioni distrutte, insomma un bollettino di “guerra” all’interno del carcere in un sempre più crescendo di disordini che ha visto diversi detenuti responsabili di aggressioni contro il personale di Polizia, numerosi atti di autolesionismo, minacce di ogni genere contro il Comandante ed il personale”.

I poliziotti, raccontano, “mai visto nulla di simile all’interno di Canton Mombello”. I disordini sono stati tanti e gravi da dover richiamare, con urgenza, il personale fuori servizio per rinforzo ai poliziotti aggrediti. “Anche nella serata di ieri all’interno del Pronto Soccorso degli Spedali Civili momenti di “terrore” da parte di un detenuto che è andato in escandescenza aggredendo sia i poliziotti e i sanitari presenti; con molta fatica è stato immobilizzato e neutralizzato da parte del personale – rimarca Lo Presti -. Urgono immediati ed urgenti interventi da parte dell’Amministrazione ricorrendo ad ogni mezzo lecito e legittimo per tutelare i poliziotti ormai demotivati e stressati. Non è più procrastinabile una seria presa di posizione da parte delle Istituzioni Penitenziarie nei confronti dei soggetti facinorosi responsabili di aggressioni e disordini, con l’allontanamento immediato, ricorrere ad un regime disciplinare più duro e denunciare alla Procura della Repubblica tutti i responsabili degli atti violenti contro i lavoratori e contro la struttura”. La CGIL è pronta alla mobilitazione