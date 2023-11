Dieci ore sospesi nel vuoto. Operai sulla gru: "Pagateci"

CALCINATO (Brescia)

Sono rimasti sospesi nel vuoto per quasi dieci ore, in cima alle due gru che sovrastano i cantieri nel quale lavorano, dicono, senza ricevere lo stipendio dallo scorso luglio. Tutta colpa, sembra, della sospensione del Superbonus 110, che ha mandato in tilt il settore dell’edilizia. E ora, sul punto di morire di fame, per accendere i riflettori sulla loro drammatica situazione tre operai ieri hanno messo in atto una protesta eclatante: arrampicarsi in quota e rimanere a oltranza con le gambe a penzoloni nel vuoto. I protagonisti sono due ventenni e un trentacinquenne dell’Egitto, i primi due alle dipendenze del terzo, che è titolare di una ditta che esegue opere in subappalto. I più giovani aspettano di essere pagati dal datore di lavoro, che però a sua volta sostiene di essere a secco di soldi da parte dell’impresa appaltatrice, e dunque ha ritenuto di protestare con i suoi dipendenti.

Il blitz s è scattato alle otto tra via Filanda e via XX Settembre, nei due cantieri a una cinquantina di metri l’uno dall’altro dove è in corso una ristrutturazione in termini di efficientamento energetico di un paio palazzi sorti sulle ceneri della vecchia filanda. Palazzi nascosti da impalcature e teli. Abdul, 20 anni, ha raccontato che da tre anni si spacca la schiena tutti i giorni lavorando alle intemperie, partendo da casa sua, a Paderno Dugnano, alle cinque del mattino e facendovi ritorno dopo le venti. "Parto con il buio e torno con il buio – ha spiegato –. Il mio stipendio è sui 1.300 euro, quando va molto bene 1.700, ma da luglio non prendo niente e non ho soldi né per me, né per i miei familiari in Egitto". Per tutto il giorno sotto i condomini si sono avvicendati carabinieri della compagnia di Desenzano e colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, vigili del fuoco, ambulanze, polizia locale, ma anche rappresentanti sindacali della Cgil Fillea, che hanno provato a convincere gli operai a scendere. La svolta è arrivata con un negoziatore del comando provinciale dei carabinieri di Brescia, che ha condotto una lunga trattativa, alla presenza del titolare della ditta appaltatrice, a suo dire disponibile ad andare incontro alle richieste degli operai. I primi a scendere sono stati i ventenni, alle 17,30. Quaranta minuti, è sceso il terzo.