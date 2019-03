Leno (Brescia), 30 marzo 2019 - Una traccia genetica già riscontrata, fin qui non ritenuta fondamentale, rispunta nell’eterna vicenda di Desirée Piovanelli. Lo spiraglio di un «ignoto 1» da andare a cercare fra i residenti di Leno, il paese dove 17 anni fa la ragazzina fu massacrata. Un Dna trovato sul giubbino della vittima, su una manica e all’altezza del costato, che di certo non apparteneva alle quattro persone poi arrestate: Giovanni Erra, l’unico ancora in carcere, Nicola Bertocchi, Mattia Franco e Nicola Vavassori. A lasciare segni, per altro, furono solo Bertocchi, che si ferì con un coltello e quindi sanguinò, e Franco, che invece venne incastrato dalle impronte digitali. Ora la scienza potrebbe tornare al lavoro, a caccia di nuovi scenari su in delitto per il quale sia Erra, sia la famiglia della giovane uccisa, per motivi del tutto divergenti, non si sono mai rassegnati. A far da sfondo la suggestione di quanto avvenuto per Yara Gambirasio, con la caccia alla persona cui quel profilo ignoto apparteneva, fra migliaia di residenti della Bergamasca. A prendere in esame con cautela e speranza la nuova attenzione intorno a quell’elemento biologico riemerso dai rapporti dell’epoca è il padre della vittima, Maurizio.

Cosa pensa della discussione che riguarda quelle tracce genetiche che allora non furono tenute in considerazione?

«Non so perché nel 2002 non sia stata presa in esame questa traccia biologica. Non mi so dare una spiegazione. Non capisco perché abbiano tralasciato questo elemento. Normalmente quando si fa un’indagine per omicidio si scava nel profondo. Non so come mai non sia stato fatto. Non riesco a darmi una spiegazione».

Ma lei e la sua famiglia non siete convinti che la verità sia totalmente emersa nei processi che hanno portato a quattro condanne...

«Alla ricostruzione allora fatta non ho mai creduto. C’è qualcosa di strano in tutta questa vicenda. Io sono convinto che ci fosse qualcun altro in quella cascina, oltre alle quattro persone che sono state condannate. Noi le nostre idee ce le siamo fatte e abbiamo detto tutto in Procura».

Lei da tempo parla di “un giro più ampio”, e ha sollevato il tema della pedofilia che non è mai stato escluso.

«Un fascicolo è aperto, ora spero che l’indagine riprenda in tempi brevi. Desirée aveva tanti sogni, avrebbe voluto fare il medico chirurgo. Ora avrebbe compiuto trent’anni. Diceva sempre che il suo più forte desiderio, oltre a quello di fare il medico, era avere una grande famiglia. La immagino sposata con un bravo marito e almeno due figlioletti. Purtroppo questo non è accaduto, è rimasto un sogno e lei ci è stata tolta».

Che però la ripresa di interesse su una vicenda che appariva chiusa abbia creato rumore lo dimostra quel fantoccio che le hanno appeso davanti a casa...

«Trovo strano che mi abbiano lasciato un fantoccio in un momento come questo in cui si sa che le indagini potrebbero essere presto riprese: un’azione del genere significa esporsi pericolosamente». E la lotta per ridare impulso alle indagini sul caso di Desirée continua su due fronti. Da una parte, la battaglia del papà. Dall’altra quella di Giovanni Erra, condannato a trent’anni e attualmente in carcere a Bollate, che attraverso i suoi legali sta cercando elementi per chiedere la revisione del del processo. Ora, gli avvocati della famiglia della vittima fanno riemergere quella traccia genetica e il suo profilo, rimasto per 17 anni nelle carte degli atti, su cui la Procura però non ha ancora espresso un parere.